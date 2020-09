Punkt 11 Uhr wurde am Sonntag, dem 27. September, ein 50 Meter hoher Schornstein zwischen Günthersleben und Wechmar in der Gemeinde Drei Gleichen auf einer Industriebrache gesprengt.

In Scharen ziehen am Sonntagvormittag Menschen Richtung Burgenlandallee in Günthersleben-Wechmar. Sie wollen Augenzeugen sein, wenn der 50 Meter hohe Schornstein des ehemaligen Heizhauses auf dem Rockinger-Gelände gesprengt wird. Allerdings geht das nur mit einem Sicherheitsabstand in einem Radius von mindestens 150 Metern. Dass der eingehalten wird, dafür sorgen zahlreiche Helfer und die Polizei, die schließlich auch die Burgenlandallee für etwa 15 Minuten sperrt.