Schulze in Finsterbergen gefangen, Tambach-Dietharz startet

Der Tambacher Faschingsclub eröffnete am Samstagabend im Saal des Bürgerhauses seine 52. Saison. Miriam und Dennis Erdenberger wurden 23.11 Uhr als neues Prinzenpaar bekannt gegeben. Miriam hatte an diesem Tag auch noch Geburtstag.

Landkreis. In vielen Orten des Landkreises wurde der Beginn der Faschingssaison 2019/20 gefeiert. In Finsterbergen wurde das Rathaus erstürmt.

Im Gleichschritt marschieren am Samstag gegen 11.11 Uhr die Füsiliere des Finsterberger Karneval Klubs (FKK) die Rennsteigstraße hinauf und schwenken auf der Freifläche vor dem Haus des Gastes ein. Ihnen folgen die adrett geschminkten Damen der Prinzengarde und der Funkengarde.

Der Finsterberger Karneval Klub startete am Samstag in seine 46. Saison. Der Sturm auf das Rathaus beginnt mit dem Feuer aus der von Kohlendioxid getriebenen Konfetti-Kanone. Foto: Peter Riecke

Die Konfettikanone wird mit einer großen Kohlendioxid-Druckflasche geladen und eine Landung Konfetti in Richtung des Rathauses gefeuert. Das Gas kühlt die Luft so ab, dass sich feiner Nebel kondensierenden Wassers bildet und fast wie der Qualm aus einer echten Kanone wirkt. Dann feuern die Füsiliere ihre Gewehre ab und stürmen los.

Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner wird auch der Schlips abgeschnitten. Foto: Peter Riecke

Dorfschulze Gerhard Werner, der Ortsteilbürgermeister, wird kurz darauf in Ketten abgeführt und vor das Publikum gebracht. Dann schneidet ihm FKK-Präsidentin Liane Heft auch noch den Binder ab. Anschließend gefallen Funkengarde und Prinzengarde mit ihren Formationstänzen und bekommen viel Beifall. FKK-Sänger Silke Baumbach und Volkmar Weingard singen vor - und das Publikum singt mit.

Prinzengarde und Funkengarde gestalteten den Rathausturm mit. Foto: Peter Riecke

Am Abend wird im Gasthof Zur Linde weiter gefeiert. Liane Heft vergisst nicht, auf die nächste Veranstaltung hinzuweisen. Das ist der Galatanzabend Reunion am 7. Dezember um 20 Uhr ebenfalls in der Linde, den der FKK seit vielen Jahren veranstaltet. Die Johann-Strauß-Besetzung der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach wird dort aufspielen.