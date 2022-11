Schwer verletzte Fußgängerin nach Unfall in Ohrdruf in Klinik geflogen

Ohrdruf. Bei einem Unfall in Ohrdruf ist eine Seniorin schwer verletzt worden. Sie musst mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Rettungskräfte wurden am Samstag gegen 17.40 Uhr in die Bahnhofstraße in Ohrdruf gerufen. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen eine 81-Jährige die Straße an einer Fußgängerampel überquert und wurde dabei von einem Peugeot eines 30-Jährigen erfasst, der laut Polizei aus Richtung Stadtmitte gefahren kam.

Die Seniorin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei habe die Ermittlungen zum Unfallhergang unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Erfurt und eines Unfallgutachters aufgenommen, hieß es.

