Schwerer Unfall mit vier Verletzten im Landkreis Gotha

Schönau v. d. Walde. Ein 80-jähriger Autofahrer, der von einem Feldweg kam, hat im Landkreis Gotha einen anderen Autofahrer übersehen. Vier Menschen wurden schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Schönau v. d. Walde (Landkreis Gotha) sind am Montag vier Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, stießen kurz nach 11 Uhr zwei Autos zusammen. Der 83 Jahre alte Fahrer eines VW fuhr auf der K26 aus Richtung Georgenthal kommend in Richtung Schönau v. d. Walde. Gleichzeitig wollte ein 80-Jähriger Opel-Fahrer von einem Feldweg auf die K26 in Richtung Georgenthal abbiegen.

Offenbar missachtet er dabei die Vorfahrt und es kam zur Kollision. Dabei wurden die beiden Autofahrer sowie zwei Mitfahrerinnen schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es im Bereich zu Verkehrseinschränkungen.

Mehrere Anzeigen und ein verletztes Kind nach Unfall - 42-Jähriger bei Streit verletzt

27-Jähriger flüchtet mit Auto und zu Fuß vor Polizeikontrolle