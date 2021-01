Sechs Tage in der Woche wird in Gotha geimpft

Vierzehn Tage später als geplant hatte auch in Gotha das Impfzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) am 13. Januar dieses Jahres seine Arbeit aufgenommen. Pro Tag werden hier 72 Impfungen vorgenommen. Laut Veit Malolepsy von der Stabsstelle Kommunikation, bleibt die Impfstelle solange in Bereitschaft, bis sie nicht mehr gebraucht wird. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Im Klartext: Sechs Tage in der Woche will das vor Ort agierende Impfteam die erste Gruppe derjenigen Personen impfen, die zur Stufe „höchste Priorität“ zählen – dazu zählen die über 80-Jährigen, Personen in Alten- und Pflegeheimen und deren Pflegekräfte, Personal in ambulanten Pflegediensten sowie auf Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten. „In einer Woche kommen wir damit auf 432 Impfungen“, sagt Veit Malolepsy.

Wenig Unterstützung bei der Objektsuche

Dass die Auswahl des Objektes in der Kastanienallee 8 in Gotha unter der Bevölkerung nicht gerade auf Gegenliebe stößt, sei der Kassenärztlichen Vereinigung bewusst. „Wir haben insgesamt 30 Standorte in Thüringen flächendeckend aufgebaut“, so Malolepsy. Wie der Kommunikationschef bestätigte, habe die KVT den Landkreis Gotha im vergangenen Jahr um Mithilfe bei der Objektsuche gebeten, doch wenig Unterstützung erhalten.

Für behinderte Menschen wurde eine Lösung gefunden. Bei Bedarf werden Soldaten aus der Friedensteinkaserne kontaktiert, die dann vor Ort den Personen helfen sollen, dass diese in die Impfstelle gelangen. Malolepsy: „Wir sehen bei der Impfanmeldung, ob Hilfe benötigt wird.“

Um größere Warteschlangen an der Impfstelle zu vermeiden, werden die Bürger gebeten, erst zu der Zeit vor Ort zu sein, die bei der Terminvergabe ausgegeben wurde. Einem Coronatest müssen sich die Impfwilligen nicht unterziehen. „Das Impfteam vor Ort fragt jeden nach seinem Gesundheitszustand“, so Malolepsy.