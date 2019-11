Selbst die Hessen kommen zum Eislaufen nach Waltershausen

Für die Freunde des Schlittschuhlaufens hat das Warten ein Ende. Seit Samstag ist die Eisbahn im Freizeitzentrum Gleisdreieck wieder geöffnet. Schon am ersten Tag drehten Hunderte Eisläufer auf dem Oval ihre Runden. Drei Stunden nach Eröffnung zählten Sebastian Spelda und seine Kollegen an der Kasse und am Schlittschuhverleih mehr als 400 Besucher.

„Das ist spitze“, findet Spelda, Leiter des Freizeitzentrums, das in Regie der Stadtbetriebe Waltershausen läuft. Die Leute seien „heiß aufs Eis“, sobald des kalt werde. „Dann klingelt das Telefon und sie fragen: Wann öffnet die Eisbahn?“

Seit Jahren bewegen sich die Besucherzahlen stabil um 33.000. In der Vorjahressaison waren es rund 34.000 Gäste. „Verstärkt nutzen Besucher aus Hessen bei uns die Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen“, stellt Speldas Kollege Daniel Glaser fest. Der Outdoor-Charakter unter der überdachten Fläche spreche an.

Erfahrungsgemäß zählt der Samstag zu den besucherstärksten Tagen, sagt Spelda, der seit 18 Jahren den Betrieb im Gleisdreieck mit managt. Deshalb werde in der nun begonnenen 19. Saison die Eisbahn samstags bereits 13 Uhr geöffnet. Das kommt an. Zum Saisonstart standen bereits Mittag die ersten Schlittschuhläufer vor der Tür.

Das zwölfköpfige Team vom Gleisdreieck war auf den Ansturm vorbereitet. In der Ausleihe waren die mehr als 500 Schlittschuhpaare geschliffen, verschlissene durch neue ersetzt. Die Eismaschinerie hatte eine Firma gewartet.

Zwei Wochen dauerte das Eineisen. Bei zwei Zentimeter Eisstärke tragen Mitglieder des Eishockey-Vereins Ice Rebells die Linien auf. Anschließend wird wieder Eis aufgetragen, dass es am Ende eine etwa fünf Zentimeter starke Eisschicht ergibt.

Die Puckjäger aus Waltershausen wollen in der nun anstehende Eishockey-Saison wieder in der Thüringenliga vorn mimischen. Ihr erstes Heimspiel steht am Samstag, 30. November an.

Puckjäger ziehen Linien für die neue Saison

In den Toiletten ist ein multifunktionaler Fußboden eingebaut worden, der im Sommer und Winter genutzt und auch mit Schlittschuhen betreten werden kann. „Das ist hygienischer als die bisherigen Gummifußmatten“, sagt Spelda. Erfreulich für die Besucher auch: Die Eintrittspreise bleiben unverändert und in den Weihnachts- und Winterferien werde täglich ab zehn Uhr geöffnet. Spelda: „Das ist seit Jahren so.“

Auch am Rande der Eisfläche werde einiges in den kommenden Monaten geboten. Unter dem Motto „Fit durch den Winter“ ist das Angebot in der Sauna für Kinder erweitert worden. Jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 9.45 bis 12 Uhr gibt es die beliebte Märchensauna. Während sich eine „Saunafee“ um die Kinder ab zwei Jahre kümmert und Geschichten vorliest, können die Eltern entspannt in die Sauna gehen.

Zum zweiten Mal will man einen vorweihnachtlichen Erlebnistag ausrichten. Zum Eislaufen werden am Samstag 23.November, ab 13 Uhr Handgemachtes und Gestecke, eine Kinder- und Bastelstube, eine Waffelbäckerei, Karussell, Kinderschminken sowie Musik mit DJ Maik angeboten.

Am 9. Februar werden auf der Eisbahn mit Eis in Flammen die Winterferien mit einem bunten Familienprogramm eingeläutet. Ab Januar sollen im Bürgersaal wieder Multivisionsvorträge angeboten werden. Auch die beliebten Ü 30 Partys stehen auf dem Programm. Vorverkaufskarten gibt es in der Stadtinformation Waltershausen.

www.fzz-gleisdreieck.de