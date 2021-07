Selbstjustiz wegen Ruhestörung geht in Gotha nach hinten los

Gotha. In Gotha wollen zwei Männer mit Schlagstöcken bewaffnet beim Nachbarn für Ruhe sorgen. Am Ende werden sie selbst verletzt.

Am frühen Samstagmorgen gab es in der Schützenallee in Gotha erheblichen Lärm aus einer Wohnung. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hätten sich zwei Nachbarn im Alter von 37 und 40 Jahren dadurch gestört gefühlt und suchten, mit Schlagstöcken bewaffnet, die Wohnung des Verursachers auf.

In der Wohnung befand sich jedoch neben dem Wohnungsinhaber noch eine weitere Person im Alter von 22 Jahren, welche den 37-Jährigen mit Schlägen und den 40-Jährigen mit einer Bierflasche leicht verletzte.