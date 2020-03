Gotha. Angehörige und Freunde sollen Briefe an ihre Verwandten in einer Gothaer Einrichtung schreiben.

Senioren freuen sich auf Post

Die Mitarbeiter um Hausleiterin Yvonne Pett von den beiden Gothaer Azurit Seniorenzentren im Heutal haben zu einer Schreib-Aktion aufgerufen. Angesichts des durch den Coronavirus verordneten Besuchsverbotes für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser wollen sie den Einschränkungen ihrer Bewohner etwas Positives entgegensetzen. „Wir möchten Angehörige unserer Bewohner ermutigen zu Stift und Papier zu greifen und einen Brief oder eine Postkarte zu schreiben“, sagt Yvonne Pett. Diese können per Post gesendet oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Natürlich geht auch eine E-Mail, so die Hausleiterin. Die Post wird bei Bedarf vorgelesen und mit den Bewohnern beantwortet.