Sieben Paare feiern gemeinsam diamantene Hochzeit

2009 seien es noch 96, 2018 schon 170 diamantene Hochzeiten im Landkreis Gotha gewesen. So erklärt am Freitagnachmittag Landrat Onno Eckert (SPD), dass eine gemeinsame Feier in einem großen Besprechungsraum des Landratsamtes organisiert wurde. Dort kamen nun sieben der insgesamt 21 eingeladenen Paare zu einer kleinen Feier zusammen und mit dem Landrat ins Gespräch.