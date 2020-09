Zum 25-jährigen Klinikjubiläum zeichnete Klinikgeschäftsführer Steffen Danneberg (2.v.rechts) 30 Mitarbeiter aus, die seit 25 Jahren in der Klinik am Rennsteig in Bad Tabarz tätig sind.

Bad Tabarz. Mitarbeiter erinnern sich an die Anfangszeit in Bad Tabarz. Otto Böttcher ist Ehrengast.

Ihr silbernes Jubiläum feiert in diesem Jahr die Mediclin Klinik am Rennsteig in Bad Tabarz. Allerdings muss coronabedingt auf große Feierlichkeiten verzichtet werden, trotzdem wollte man das 25-jährige Bestehen der Rehabilitations-Einrichtung nicht spurlos an sich vorüber ziehen lassen.