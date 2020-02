Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Smokie in der Stadthalle Gotha

Nachdem im vergangenen Monat die legendären Rattles in der Gothaer Stadthalle ihr 60-jähriges Jubiläum gemeinsam mit ihren Fans begingen, steht bald das nächste Rockkonzert an. Am 25. April startet wieder die Oldie-Fete „Polars & Gäste“. Außer den Polars als Gastgeber spielen Beatclub Leipzig sowie als Headliner die britische Band The Spirit of Smokie, teilt Veranstalter Willi Woigk, Bandleader der Polars, mit.

Smokie gilt als eine der populärsten und erfolgreichsten Bands der 1970er und 1980er Jahre. Allein in Deutschland belegte die Band mit ihren Hits „Living Next Door To Alice“, „Lay Back In The Arms Of Someone“, „Needles And Pins“ oder „Mexican Girl“ wochenlang Platz eins der Single-Charts.

Nachdem Chris Norman ausgestiegen war, um eine Solo-Karriere zu starten, suchte die Band einen neuen, charismatischen Frontmann. Alan Barton wurde die neue prägende Stimme von Smokie. Die Erfolge gingen weiter – bis zum 19. März 1995, als Alan Barton einen tödlichen Autounfall hatte. Mit seinem Tod endete erst einmal die Ära Smokie. Am 27. März 2008 fand dann ein denkwürdiges Ereignis statt: Der Smokie-Schlagzeuger Ron Kelly traf sich mit Alans Sohn Dean Barton und Alans langjährigen Freunden Andy Wehlan und Graham Kearns sowie dem Keyboarder Kevin Fitzpatrick zu einem Tribut-Konzert für Alan. Zwei Stunden rockte die Band das Publikum. Der Smokie-Geist schwebte im Raum. Seitdem nennt sich die Band The Spirit of Smokie und rockt die Bühnen der Welt. Bald sind sie live in Gotha zu erleben.

Tickets für 39,90 Euro gibt es im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Thüringen, auf www.eventim.de und in Gotha bei der Firma Pinnow am Hauptmarkt.