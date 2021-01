Soldaten helfen im Kreis Gotha auch in Pflegeheimen

Seit Anfang dieses Jahres unterstützt die Bundeswehr verschiedene Einrichtungen im Landkreis Gotha beim Eindämmen der Corona-Pandemie. Darauf macht die Pressestelle des Landratsamtes aufmerksam.

So würden fünf Soldaten das Gesundheitsamt beim Nachverfolgen von Kontakten positiv auf das Coronavirus Getesteter unterstützen. Außerdem entlasten Bundeswehr-Angehörige in verschiedenen Senioren- und Pflegeeinrichtungen das Personal, indem sie Hilfsarbeiten übernehmen – vier im Seniorenzentrum Azurit und fünf im August-Creutzburg-Heim in Gotha, drei im Awo-Seniorenpark „An den drei Teichen“ in Ohrdruf sowie zwei im Awo-Pflegeheim „Am Körnberg“ in Friedrichroda.

Landrat dankt Soldaten

Im Impfzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in Gotha ist ein weiterer Soldat eingesetzt, außerdem helfen zehn Bundeswehrangehörige beim Betrieb des Logistikzentrums für die Impfstoffe – diese elf auf Anfrage des Landes.

Die Hilfen laufen vorerst bis Ende Januar beziehungsweise Mitte Februar, wobei laut Gothaer Kreisverwaltung Verlängerungen möglich und wahrscheinlich sind. Landrat Onno Eckert (SPD) äußerte sich dankbar für die Unterstützung. „Damit bewährt sich die gute Verbindung des Landkreises zum Bundeswehr-Standort in Gotha einmal mehr“, sagte er.

