Sommerschule wird vorbereitet

Waltershausen Schülerforschungszentrum unterbreitet Angebot für Waltershausen

Unter Berufung auf Vorbereitungen im Thüringer Bildungsministerium verweist Professor Christian Döbel, selbst Hochschullehrer, auf ein Angebot des Waltershäuser Schülerforschungszentrums Bionik unter Leitung von Bernd Schorr. Eine „Sommerschule“, also Kurse in den Sommerferien, soll es dort geben. Dies soll helfen, ein Teil der durch die Corona-Krise entstandenen Lernlücken auszufüllen und gegebenenfalls darüber hinaus Bildungsinhalte zu vermitteln. Alle Schulen, die keine eigenen Angebote unterbreiten werden, können dort mitarbeiten. Döbel selbst hat sich bereits bereit erklärt, mindestens einen Kurs anzubieten. Weitere Bereitschaftserklärungen liegen ihm vor.

Um ein Programm zu erarbeiten, schreibt Döbel Schulleiter, Elternvertreter, und Lehrer an und bittet, die Mail an weitere interessierte Lehrer, pensionierte Lehrer und Hochschullehrer zu senden. Er fragt: „Welche Klassenstufen und welche Fächer sind besonders vom Ausfall betroffen? Welche Kernkompetenzen sollten explizit gelehrt und geübt werden? Welche Vorbereitungen (z. B. durch Onlinekurse) sind dafür nötig?“ und möchte über Anbietende wissen, welche Klassifikation (zum Beispiel Lehrer, angehender Lehrer, ehemaliger Lehrer) sie mitbringen, welche Vorbereitungen sie benötigen, ob sie Powerpoint-Dateien, Bücher oder Kopien benötigen, wie groß der Kurs werden darf, ob eine zweite Person beispielsweise als Aufsicht nötig ist und in wann sie eingesetzt werden können. Rückfragen sind unter Telefon 0174 7274293 oder christian.doebel@gmx.de erbeten.

Geplant sei die Erstellung eines Angebots, das jedes Kind nutzen kann. Eine Vergütung sei durch das Ministerium vorgesehen. Der Lehrstoff solle sich am wirklichen Curriculum orientieren, empfiehlt Döbel.

Das Ministerium bestätigt entsprechende Pläne. Bildungsunterstützende Ferienkurse würden zurzeit intensiv vorbereitet, Details noch im Mai vorgestellt.