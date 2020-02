Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD-Fraktion besucht Schulen

Bevor im Kreistag die Diskussion eines neuen Schulnetzplanes beginnt, will die SPD-Fraktion wichtige Vorfeldarbeit leisten. „Wir wollen Informationen zum baulichen Zustand, zur Ausstattung und zur technischen Personalausstattung der Bildungseinrichtungen sammeln“, so Fraktionsvorsitzender Werner Pidde. Dazu wird die SPD-Fraktion alle Schulen im Landkreis besuchen. Den Anfang sollen die Regelschulen machen. Am Donnerstag wollten die Kreistagsmitglieder in der Regelschule Warza zu Gast sein. In der kommenden Woche folgen die Regelschulen Crawinkel, Ohrdruf und Mechterstädt.

Nächste Kreistagssitzung: Mittwoch 6. März, 18 Uhr Spohrsaal, Reinhardsbrunner Straße Gotha