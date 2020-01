Gotha. Die Erinnerungen haben SPD-Mitglieder in einer Feierstunde nach 30 Jahren aufleben lassen. Mitbegründer Markus Meckel hielt in Gotha eine Festrede.

SPD gedenkt der Neugründung in Thüringen

Am historischen Ort in der Gedenk- und Begegnungsstätte Tivoli trafen sich am Montag, 27. Januar, Sozialdemokraten aus ganz Thüringen, um der Gründung des ersten Landesverbandes der SPD in den neuen Ländern vor 30 Jahren zu gedenken.

Gelingen und Widersprüchlichkeit Die Festrede hielt Markus Meckel, einer der Erstunterzeichner der Gründungsurkunde der damals noch SDP genannten späteren SPD der DDR. Meckel erinnerte daran, dass die Gründung eines Landesverbandes in den Grenzen des Landes Thüringen von 1946 ein erster Schritt zur strukturellen Vorbereitung der deutschen Einheit war. Die Thüringer Sozialdemokraten seien damals Vorreiter gewesen. Er zeichnete den deutschen Wiedervereinigungsprozess in seinem Gelingen und seiner Widersprüchlichkeit nach und bedauerte eine vereinfachende historische Sicht auf das damalige Geschehen. Es gäbe zu wenig Interesse in der Öffentlichkeit und in der Forschung, diesen Abschnitt der Geschichte genauer zu betrachten. Die Festansprache beendete Meckel nach fast einer Stunde mit der Idee, nach 30 Jahren den Artikel 146 aus dem Grundgesetz zu streichen und das Grundgesetz mit gegebenenfalls einigen Änderungen zur Verfassung zu machen. Soziale Einheit nicht vollendet Zu Beginn der Festrede gedachten die SPD-Mitglieder und Gäste der Opfer des Konzentrationslagers Auschwitz, das vor 30 Jahren von der Roten Armee befreit wurde. Antja Zachow, die Landesgeschäftsführerin der Thüringer SPD, hatte die Veranstaltung eröffnet. Grußworte kamen vom Landesvorsitzenden und Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und dem Gothaer Kreisvorsitzenden Peter Leisner. Tiefensee forderte, das Besondere des Ostens weiter auf der Tagesordnung der SPD zu halten. Die soziale Einheit sei nicht vollendet. Leisner dankte Weggefährten der vergangenen 30 Jahre. Eine Gesprächsrunde, das Spiel von Musikern der Kreismusikschule und ein Buffet rundeten den Abend ab.