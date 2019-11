Flohmarkt in Bufleben: Sandy Dingelstedt, Catherine Alder, Franziska Mühle, Kati Krause, Kulia Kästner, Jessica Kästner, Nancy Stiehm, Nancy Stier, Sabrina Hunstock und Anika Alder haben ihn organisiert.

Spielsachen gehen besonders gut

Bufleben. „Wir werden immer professioneller“, stellt Sandy Dingelstedt fest. Sie ist eine der Organisatorinnen des Buflebener Kinderflohmarktes. Den haben junge Mütter zum dritten Mal auf die Beine gestellt.

Um Kuchenbasar, Spielzeugtische und vieles mehr aufzubauen. seien die Aufgaben auf viele Schulter verteilt worden. Mittlerweile gebe es einen harten Kern von etwa zehn Frauen, die den Basar vorbereiten und durchführen,berichtet Sandy Dingelstedt, beider die Fäden zusammenlaufen.

Es sammeln sich dann Berge von Kindersachen an, aus denen die Kleinen schnell entwachsen und die noch fast wie neu sind. Mitunter sammelt sich Berge von Klamotten an. Um die Flut in Grenzen zu halten, war die Zahl Kartons mit Sachen auf drei je Anbieter begrenzt worden. Auf den Tischen stapelten sich die Sachen aus 120 Kisten und Kartons.

Bereits am Freitagabend gab es enorm Zulaufe, vielleicht auch wegen des regnerischen Wetters. Die Besucher kamen aus Bufleben und Umgebung, sogar aus Gotha. Verkaufsschlager waren Spielsachen. „Wahrscheinlich, weil Weihnachten vor der Tür steht“, mutmaßt Sandy Dingelstedt. „Auch Wintersachen gingen gut“. Das sei für den Herbstmarkt typisch. Beim ersten Flohmarkt im vergangenen Jahr sei das ähnlich gewesen.

Dieses Jahr sollen mit dem Erlös je zur Hälfte Kindergarten Bufleben und dem Sportverein bedacht werden. „Unser Kindergarten Salineknirpse ist eine feste Größe“, sagt Catherine Alder. Schließlich wissen die jungen Mütter dort ihre Schützlinge in guten Händen. Und bei Anschaffungen in der Kita zähle jeder Euro.

Beim Grillen konnte der Kindergartenförderverein nicht so viel absetzen, wie gehofft. „Beim Verkauf von Bratwurst und Bräteln hatten wir uns mehr versprochen“, sagt Sandy Dingelstedt. Dennoch kamen am Ende aus Flohmarkt, vom Bratstand und Kuchenverkauf 807,20 Euro ein. Wobei der größte Teil aus dem Verkauf von Kuchen und Gebratenem. Sandy Dingelstedt und ihre Mitstreiterinnen freut’s „Wir sind zufrieden.“

Nächster Kindersachen-Flohmarkt in Bufleben: 20. und 21. März. 2020