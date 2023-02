Sprechstunde des Petitionsausschusses im Landratsamt Gotha

Gotha. In knapp zwei Wochen findet die nächste Sprechstunde des Petitionsausschusses vom Landtag im Landratsamt Gotha statt. Termine können vereinbart werden.

Der Petitionsausschuss des Thüringer Landtags bietet Bürgersprechstunden in kreisfreien Städten und Landkreisen sowie im Landtag an. Die Sprechstunden werden von Landtagsabgeordneten durchgeführt. Die nächste Sprechstunde findet am Dienstag, 28. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Landratsamt Gotha, Raum 216, statt.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, können Termine telefonisch vereinbart werden unter: 0361/377 2135. Wer nicht die Möglichkeit hat, den Termin wahrzunehmen, kann sich auch schriftlich an den Thüringer Landtag, Petitionsausschuss, Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt, wenden. Petitionen können auch online auf der Petitionsplattform eingereicht werden: https://petitionen.thueringer-landtag.de/