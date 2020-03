Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sprechstunde zu Corona für Landkreis Gotha

Eine Telefon-Sprechstunde über die beschlossenen Corona-Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung will Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU), am Donnerstag, 26. April, den Bürgern aus dem Landkreis Gotha anbieten. Unter Telefon: 03621/404425 können in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr alle Fragen und Anliegen zu den vom Bundestag beschlossenen Corona-Hilfsmaßnahmen direkt mit Schipanski besprochen werden, heißt es in der Mitteilung weiter.