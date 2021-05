Stadt Gotha will Dialog zum Bahnhof

Gotha. Glückwünsche gingen an die Baugesellschaft zum Erwerb des maroden Bahnhofsgebäudes.

Der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) will im späten Sommer dieses Jahres zum Bürgerdialog einladen, die Neugestaltung des Hauptbahnhofes betreffend. Dafür ruft er zur Ideensammlung auf. Er ermutigt die Bürger, Ideen und Anregungen nur direkt an die Stadtverwaltung zu senden.

„Im späten Sommer werden wir mit einer Ideensammlung zum Bürgerdialog einladen und Möglichkeiten erörtern, was machbar und finanzierbar für Gotha und seine Partner ist. Der Bahnhof muss funktional und praktisch zum kurzen Aufenthalt im Gebäude und zum langen Verweilen in Gotha einladen“ so Knut Kreuch zur Zukunftsperspektive, teilt Pressereferent Maik Märtin mit.

Die Baugesellschaft Gotha (BGG), die in städtischem Besitz ist, hat kürzlich das Bahnhofsgebäude von einem Privateigentümer erworben. BGG-Geschäftsführerin Christine Grund sagt laut der Mitteilung, sie habe noch nie so viele positive Nachrichten und Glückwünsche erhalten. Noch seien aber baurechtliche und auch juristische Fragen zu klären. Derzeit laufe eine erste Ideensammlung im Rahmen der „Gunstraumstudie ICE-Knoten Erfurt“, die vom Freistaat Thüringen gefördert wird.