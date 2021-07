Stadtbibliothek Gotha: Roboter programmieren lernen

Gotha. Die Stadtbibliothek Gotha bietet kostenlose Robotik-Workshops für Schüler an. Bis 20. August kann man sich anmelden.

Die Robothek in der Stadtbibliothek Gotha bietet in den Sommerferien ab 30. August eine Woche lang kostenlose Workshops in Robotik an. Schüler können sich dabei mit Robotern, dem Programmieren und digitalen Medien beschäftigen.

Es werden Gruppen von 5 bis 15 Personen gebildet. Je nach Alter und Interesse der Teilnehmenden soll es um das Programmieren mit Stift und Papier oder am Computer gehen, um einfaches Programmieren und kreative Projekte mit dem Roboter Thymio, um die Programmiersprache Scratch und erste eigene Animationen oder Spiele. Zudem können mit dem Mikrocontroller Calliope mini eigene Projekte realisiert werden, mit Lego und WeDo mechanische Grundlagen erprobt sowie ein eigener Trickfilm mit Stop-Motion-Technik gedreht werden.

Die kostenfreien Veranstaltungen finden vom 30. August bis zum 3. September in der Robothek der Stadtbibliothek Gotha jeweils von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Empfohlen sind die Angebote für Kinder der Klassenstufen 5 bis 7. Wer sich anmeldet, sollte Alter, Name, Wohnort, die Workshop-Bezeichnung und das Datum des Kurses angeben.

Eine Anmeldung für die gesamte Woche ist bis zum 20. August per E-Mail möglich unter robothek@gotha.de.