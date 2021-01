Standort des Gothaer Impfzentrums stößt auf Kritik

Am 13. Januar nahm die Corona-Impfstelle für den Landkreis Gotha in einer ehemaligen Arztpraxis in der Kastanienallee 8 ihren Betrieb auf.

Die Wahl des Gebäudes Kastanienallee 8 als Gothaer Impfzentrum stößt auf Kritik. Die Debatte ist durch die Aussage von KV-Sprecher Veit Malolepsy zusätzlich angeheizt worden. Er sagte, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) bei der Suche nach einem Gebäude vom Landkreis wenig Unterstützung erfahren habe. Corona-Blog: Ramelow über Gründe für die wenigen Impfungen in Thüringen - So viel neue Todesfälle wie noch nie in Saalfeld-Rudolstadt

Das weist Landrat Onno Eckert (SPD) entschieden zurück. Der KV-Sprecher müsse einem Irrtum aufgesessen sein, sagt Eckert. „Ich gehe zumindest von einem Irrtum aus, nicht vom Schieben des berühmten 'schwarzen Peters'.“ Der Landkreis Gotha sei zu keinem Zeitpunkt bei der Aufstellung und Umsetzung der gesamten Impfstrategie des Freistaates um Unterstützung oder Einschätzung angefragt, sondern stets vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Die äußerst unglückliche Wahl des Gothaer Standorts, die auch vom Landesbehindertenbeauftragten zu Recht thematisiert worden sei, habe sich die KV allein auf die Fahnen zu schreiben, so Eckert. Der Landkreis hätte als Impfzentrum die Sporthalle des Berufsschulzentrums Hugo Mairich zur Verfügung gestellt. Dort gebe es eine Bushaltestelle, ausreichend Parkflächen, einen ebenerdigen Zugang sowie Platz für Wartebereiche im Inneren sowie getrennten Zu- und Abgang.

Landrat mit Kritik am Impfstandort - Oberbürgermeister sieht Positives

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) kann dem Impfzentrum in der Kastanienallee Positives abgewinnen. Bus- und Straßenbahnhaltestellen seien wenige Schritte entfernt, am ehemaligen Busbahnhof gebe es mehr als 200 Parkplätze. Die KV habe sich bei der Suche nach einem Gebäude an den im Rathaus für ärztliche Betreuung zuständigen Amtsleiter Stephan Geffert gewandt.

Ursprünglich sei das ehemalige Rathaus Sundhausen vorgeschlagen worden. Der OB habe das abgelehnt, einen zentralen Standort empfohlen. Auch der Club Galletti in der Jüdenstraße, den die Volkssolidarität Ende 2020 aufgegeben hat, sei im Gespräch gewesen. Dafür suche die Stadt eine andere Nutzung. Sie habe als Eigentümerin der Kastanienallee 8 für die leerstehende Praxis einen Mietpreis anbieten können, den die KV bezahlen wolle. Bei anderen Objekten habe die Miete wesentlich höher gelegen.

Landrat Eckert richtet den Blick nun nach vorn: „Schuldzuweisungen in der Krise kosten nur wertvolle Zeit.“