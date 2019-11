Stille Andacht und Lichter gegen das Vergessen

Das Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 wurde – zumindest in Gotha – nicht von dem 30. Jahrestag des Mauerfalls überschattet. Oberbürgermeister Knut Kreuch und Landrat Onno Eckert (beide SPD) hatten „zum gemeinsamen Gedenken anlässlich der Zerstörung von Leben und Familien sowie der Enteignung von gedanklichen und weltlichen Kulturgütern der jüdischen Mitbürger“ eingeladen.

Eine Stunde vor dem Gedenkkonzert in der Margarethenkirche legten sie im Rahmen einer stillen Andacht ein Blumengebinde am Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof nieder. Dieser war im November 1988 laut Inschrift „in stillem Gedenken an unsere ermordeten Brüder und Schwestern 1933-1945“ gesetzt worden. Darüber steht unter dem Davidstern das Frieden bedeutende hebräische Wort „Shalom“.

Etwa 30 Gothaer – darunter Mitglieder des „Bündnisses gegen rechts. Gotha ist bunt“ und Vertreter der Stadtratsfraktionen – verharrten minutenlang in andächtiger Stille und gedachten der Ereignisse vor 81 Jahren, als auch in Gotha die erst 1904 eingeweihte Synagoge in Flammen aufging, Juden verhaftet und jüdische Geschäfte zerstört wurden.

Bis 1944 wurden die verbliebenen jüdischen Einwohner in die Vernichtungslager deportiert. Nur drei kehrten 1945 nach Gotha zurück, darunter die 1959 verstorbene Mika-Maria Strakosch-Freytag, die Stieftochter des Schriftstellers Gustav Freytag.

Das Bündnis gegen rechts hatte parallel zur Andacht zum Lichterlauf gegen das Vergessen aufgerufen. Die Lichter hatten sie zuvor vor dem jüdischen Gedenkstein abgestellt. Der Marsch endete traditionell am ehemaligen Standort der Synagoge in der Moßlerstraße, obwohl die 1988 von Hans Klein geschaffene „Denkstelle“ wegen der laufenden Bauarbeiten für das geplante Fachmarktzentrum derzeit eingelagert ist. Dennoch erinnerte Albrecht Loth vom Aktionsbündnis vor Ort an tragischen Ereignisse der Nacht vom 9. zum 10. November 1938.