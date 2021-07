Störungen beim Sprechen

Zu häufig werden erste Anzeichen eines Schlaganfalls übersehen

Normalerweise versucht jeder Mensch, klar und deutlich zu sprechen. Er möchte mit dem, was er sagt, ja verstanden werden. Bestünde diese Absicht nicht, würden wir uns mit Selbstgesprächen begnügen.

Die Dysarthrie benennt die Störung der Sprachmotorik. Gemeint ist die Störung der Artikulation. Das betrifft Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit und vermehrt nötige Sprechanstrengungen. Besteht an den Sprechorganen keine Störung, können nervale, meist kortikale Einschränkungen vorliegen. Schon ein Gläschen zu viel in einer feucht-fröhlichen Runde kann zu gewissen Sprechstörungen führen. Bei Diabetikern hingegen zeigen sie eine Unterzuckerung an.

Manchmal werden Menschen mit schleppender Sprache auch als alkoholisiert abgetan, obwohl es es ein erstes Anzeichen dafür ist, dass sie am Anfang einer schweren Erkrankung stehen. Das kann eine Multiple Sklerose, eine Parkinson-Krankheit, eine Intoxikation oder auch eine Durchblutungsstörung im Gehirn, einen transitorische-ischämische Attacke (der Fachmann sagt TIA) als Vorbote eines Schlaganfalls sein. Erst später und nicht selten zu spät klärt sich ein schrecklicher Irrtum auf.

Deshalb gilt: Fallen einem an sich selbst Sprachstörungen auf, dann sollte man sie nicht ignorieren oder meinen, das ändere sich schon wieder von allein, sondern zum Arzt gehen. Je früher man das tut, um so besser ist es. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt und der Neurologe sind die richtigen Ansprechpartner, natürlich der Hausarzt.

Um einen Notfall handelt es sich, wenn jemand einen einfachen Satz nicht sprechen kann, zum Beispiel: Das Gras ist grün. Wenn jemand dann die Arme nach Aufforderung nicht heben, nicht lächeln und nicht pfeifen kann, deutet allerhand auf einen Schlaganfall hin. Dann ist Handeln ein dringendes Gebot.