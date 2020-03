Streit um Windräder in Dachwig, Döllstädt und Herbsleben

Wo die Landkreise Gotha und Unstrut-Hainich aufeinandertreffen könnten schon Ende des Jahres neue Windräder errichtet werden. Mögliche Bauflächen sind auf den Gemarkungen von Dachwig, Döllstädt und Herbsleben vorgesehen. Doch wo genau die Anlagen entstehen sollen, ist zum Streitthema zwischen den Gemeinden und den Baufirmen geworden.

Jens-Ulrich Biermann, Leiter der Projektentwicklung bei Pure New Energy AG (PNE), die im Landkreis Gotha Windkraftanlagen errichten will, hält zwei Bilder nebeneinander. Es sind Ansichten vom nördlichen Ortsrand Dachwigs mit Blick nach Herbsleben, wo mehrere Windräder in die Höhe ragen. Die Motive unterscheiden sich kaum, der Abstand der zwei vordersten Anlagen ändert sich minimal. Optisch mache es für die Dorfbewohner also fast keinen Unterschied, wo die Windräder stehen, unterstreicht Biermann.

Die Vorranggebiete für Windkraftanlagen in dieser Gegend weisen mögliche Bauplätze direkt an der Grenze der zwei Landkreise aus. Würden jedoch zwei Windräder auf Dachwiger und Döllstädter Gemarkung entstehen, würden sie aufgrund der Nähe zueinander die Anlagen auf Herbslebener Seite ausschließen.

Violett umrandet ist das Vorranggebiet für Windräder in Herbsleben. Das rote Dreieck zeigt die mögliche Baufläche in den Gemarkungen Dachwig und Döllstädt. Foto: Pure New Energy AG

Somit stehen die drei Gemeinden in Konkurrenz zueinander, erklärt Jens-Ulrich Biermann. Tatsächlich arbeiten sie jedoch an einem gemeinsamen interkommunalen Bebauungsplan für die Errichtung von Windkraftanlagen. Dass Herbsleben dabei federführend agiert, sieht er als Nachteil für die Gemeinden auf Gothaer Seite. Denn den Gemeinden würden erhebliche finanzielle Vorteile entgehen. PNE rechnet mit Gewerbesteuereinnahmen, Nutzungsentgelten für die Landwirte, deren Flächen bebaut werden, und Bürgerbeteiligungen.

Die Gemeinden der Fahner Höhe wollen jedoch eine gemeinsame Lösung mit Herbsleben finden und halten am interkommunalen Bebauungsplan fest. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist unklar, denn der Regionalplan Nordthüringen, der auch mögliche Bauflächen für Windräder in Herbsleben regelt, ist noch nicht beschlossen. Der Regionalplan Mittelthüringen hingegen, unter den Döllstädt und Dachwig fallen, ist rechtskräftig und somit sind alle Voraussetzungen für den Bau gegeben.

„Die Windenergiefirmen setzen die ehrenamtlichen Entscheidungsträger unter Druck“, sagt Lucas Gürtler (parteilos), Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe. Die Kommunen würden zum Spielball der Unternehmen, die vor allem wirtschaftliches Interesse am Bau der Windräder haben. Nicht „wer zuerst kommt, baut zuerst“ sei entscheidend. Wo Windräder errichtet werden, soll transparent und gemeindeübergreifend entschieden werden. Dafür seien in den kommenden Wochen Arbeitstreffen und Informationsveranstaltungen geplant.

Eine Erweiterung des Windparks ist in Herbsleben bereits seit Oktober 2019 im Gespräch. Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) ist vom Gemeinderat beauftragt worden, das Gespräch mit Dachwig und Döllstädt zu suchen. Gegenüber dieser Zeitung (Ausgabe vom 26. Oktober 2019) sagte er jedoch auch, „wir hätten die Windräder lieber bei uns, als wenige Meter vor der Gemarkungsgrenze.“ Wie viele Windräder in welcher Gemarkung entstehen könnten, dazu will sich Mascher nicht festlegen. Er hofft auf eine zeitnahe Genehmigung des Regionalplans Nordthüringen, damit gemeinsam entschieden werden kann, wo gebaut wird.

Dem interkommunalen Bebauungsplan stehe PNE nicht im Wege, betont Biermann. Doch er und seine Kollegen glauben nicht, dass die Bauleitplanung die Verteilung der Anlagen für alle Gemeinden gerecht regelt. „Nicht zuletzt wollen wir unseren Beitrag zur Erfüllung der Klimaschutzziele leisten“, sagt Rolf Bungart, Vizepräsident PNE.