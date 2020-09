Sundhausen: Mit Pferdegespannen zur Alten Eiche

Das Gut Münchshof in Sundhausen war am vergangenen Samstag Ausgangspunkt für die erste gemeinsame Ausfahrt der Interessengemeinschaft der Gespannführer Thüringens in diesem Jahr. Normalerweise treffen sich die Mitglieder mit Pferd und Wagen dreimal jährlich, um Ausflüge zu unternehmen. In diesem Jahr sei coronabedingt manches anders, sagen die Organisatoren Christina Kley und Peter Wegrich. Alles unter Wahrung von Abstand, Hygiene und wenn nötig mit Alltagsmasken, betonen beide. Vom Hof der Familie Kley ging es in Richtung Boxberg.

Der Zug setzt sich in Richtung Boxberg in Bewegung. Foto: Heiko Stasjulevics