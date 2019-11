Supermarkt an der Gothaer Europakreuzung eröffnet

Der Parkplatz vor dem neuen Rewe-Supermarkt an der Europakreuzung war am Mittwochabend so gefüllt, als wäre die moderne Einkaufseinrichtung schon geöffnet, so viele Gäste hat das Aufbau-Team um die auch für Gotha zuständige Verkaufsleiterin Südthüringen, Ines Mahrt-Dietzel und die Marktleiterin Sophie Walther zur Einweihungsfeier eingeladen. Die Gäste betreten einen ausgedehnten Verkaufsraum mit 1780 Meter reiner Verkaufsfläche. Es gibt einen separaten Bäcker und Fleischer, eine Salatbar und eine Convenience-Theke für Eilige, an der Obst und anderes mundgerecht zugeschnitten ist. Die Gänge sind breit, Holz und Lichthöfe dominieren die Decke, so wie die Fassade zum Teil mit Holz gestaltet ist.

Am Donnerstag 6 Uhr öffnet der Markt für die Kundschaft. Der große Markt im ehemaligen Gotano-Areal ist nach dem bei Rewe inzwischen üblichen „green building“ Konzept gebaut. Hinein führt einzig und allein eine belastbare Stromleitung. Heizenergie wird aus der Abwärme der Kühlungen gewonnen. Am Aufbau des Marktes waren auch viele einheimische Firmen wie die auf Heizung, Belüftung und Warmwasserversorgung spezialisierte Handwerksfirma „Betzold + Platz“ aus Herrenhof beteiligt. Deren Chef ist genauso zur Feier eingeladen wie die Belegschaft, Partnermärkte der Stadt, die Bauinvestoren Krippendorf & Krippendorf, Vertreter der Baufirmen und Planungsfirmen, der Stadtverwaltung, der Vorstand des Gothaer Gewerbevereins, Mitglieder des Gothaer Stadtrates und Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der nach Mahrt-Dietzel und Sophie Walther spricht. Walther ist 26 Jahre alt und ihr ist die Freude über das Ambiente des Marktes anzusehen. Vom Verkäufer über den Fleischer bis zum Floristen und Ungelernten werden 34 Personen beschäftigt sein. Einige haben eine Anlern-Phase in Partnermärkten des Kreises absolviert. Geöffnet ist der Markt in der Woche von 6 bis 22 Uhr und Samstag bis 20 Uhr. Die Zufahrt ist trotz Baugeschehen auf zwei Wegen möglich. Wer die Ohrdrufer Straße Richtung Süden fährt, biegt nach der Europakreuzung rechts ab. Aus Richtung Westen ist die Abbiegespur nach rechts in der sonst gesperrten Stielerstraße schon zugänglich.