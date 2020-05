Das Sport- und Familienbad Tabbs in Bad Tabarz ist bereit für den erlaubten Start der Freibad-Saison am 1. Juni - allerdings mit beschränkter Besucherzahl wegen der Corona-Pandemie.

Landkreis. In den meisten Bädern im Landkreis Gotha wird der 13. Juni als Starttermin angestrebt.

Tabbs eröffnet schon Montag die Freibad-Saison

Ab Pfingstmontag, dem 1. Juni, dürfen in Thüringen die Freibäder unter Corona-Auflagen wie beschränkter Besucherzahl und dem Notieren von Namen und Adressen öffnen. Im Landkreis Gotha macht allerdings nur eine Einrichtung von dieser Möglichkeit Gebrauch: Das Sport- und Familienbad Tabbs in Bad Tabarz erwartet in seinem Freibad wieder Gäste. Die Tabbs Vital GmbH, die das Bad betreibt, testet einen Drei-Schicht-Betrieb: von 10 bis 13 Uhr, 13.30 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr können jeweils bis zu 90 Gäste über den Zugang zum Außengelände eingelassen werden. Die halben Stunden zwischen den Schichten sind als Wechsel- und Reinigungszeit eingeplant.

