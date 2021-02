Tagesgericht im Mehrgenerationenhaus Gotha mit der Note Markus Huber

Chefdirigent Markus Huber hantiert montags am Herd des Mehrgenerationenhauses Gotha, hier mit Angelika Horn

Gotha. Chefdirigent Markus Huber steht montags am Herd des Mehrgenerationenhauses Gotha. Zur Premiere bereitet er Bandnudeln mit Pilz-Paprika-Soße zu.

„Jetzt spielt die Musik in unserer Küche“. Das jedenfalls stellt Teamleiter Sven Noll fest, wenn er in die Küche des Mehrgenerationenhauses blickt. Dort schwingt am Montagvormittag Markus Huber Kochlöffel, Töpfe und Pfannen – statt mit den Dirigentenstab. Der Chefdirigent der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach hantiert dort als Privatmann, wie der betont. Montags gehe er für zwei Stunden Angelika Horn beim Zubereiten der Speisen für den Außer-Haus-Verkauf zur Hand.