Tambach-Dietharz: Eine Person ums Leben gekommen

Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstag (26.11.2020) in Tambach-Dietharz (Lkr. Gotha). Laut ersten Informationen brennt es dort in einem Wohnhaus. Ingesamt fünf Menschen sollen verletzt worden sein, eine Person gilt noch als vermisst. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort. Genauere Hintergründe zur Brandursache sind bislang nicht bekannt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Großeinsatz der Feuerwehren herrschte am Donnerstag in Tambach-Dietharz. Am Nachmittag war in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand ist ein Mensch ums Leben gekommen. In dem Haus am Fürstenblick wohnen laut Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) 32 Menschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Gebäudeteil in Flammen. Die Kameraden haben die Bewohner evakuiert, eine Person sei aus dem Fenster gesprungen. Diese wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Vier Menschen erlitten Rauchgasverletzungen. Für eine Person kam Hilfe zu spät.