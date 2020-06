Gotha. Gothaer Landtagsabgeordnete reagieren auf Plan der Landesregierung, Kommunen in der Krise zu unterstützen. Besonders Kurorte sollen profitieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen hilft mit Millionen

Vom kommunalen Hilfspaket, das die Thüringer Landesregierung infolge der Corona-Pandemie geschnürt hat, soll auch der Landkreis Gotha profitieren. Millionenbeträge sollen aufgewendet werden, vor allem, um die durch die Krise gesunkenen Steuereinnahmen auszugleichen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis begrüßen die Millionenhilfen.

„Alle Kommunen in der Region Gotha werden damit auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben“, informiert der Linken-Landtagsabgeordnete, Sascha Bilay. Auf die Region Gotha entfallen Bilay zufolge für den Landkreis knapp drei Millionen Euro, ebenso wie für die Kreisstadt Gotha. Mehr als 3,5 Millionen Euro werden auf die Gemeinden und Städte des Landkreises verteilt. Die Kurorte könnten zusätzlich mit ihrem Teil aus einem 15-Millionen-Euro-Topf rechnen.

Das sei nicht das Ende der Hilfen, betont auch Matthias Hey, Gothaer Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag. „Das Geld ist als erster Schritt der Soforthilfe gedacht, weitere Maßnahmen werden folgen“, so Hey. In einer Sondersitzung des Landtages soll am Freitag die Unterstützung für die Kommunen beschlossen werden. „An dieser Garantieerklärung des Landes werde nicht mehr gerüttelt“, bekräftigt auch Sascha Bilay.