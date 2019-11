Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Thüringer“ in Gräfenhain stark vertreten

Gräfenhain. Die Thüringer sind in Gräfenhain stark vertreten, das betrifft weniger die Landsleute, schließlich ist Gräfenhain nur ein Dorf unter vielen im Freistaat, sondern Kaninchen. Marita und Wolfgang Wiese haben sich der Zucht dieser Rasse verschrieben. Die Halter von Thüringer Kaninchen sind im Club „David Gärtner“ Waltershausen vereint.

Vor mehr als 100 Jahren hatte der Lehrer David Gärtner (1841-1927) aus der Stadt am Fuße des Tennebergs diese Rasse herausgezüchtet, gelbbraun bis gelbrot in der Färbung, mittelschwer im Gewicht und mit breit auseinander stehen Ohren als Besonderheit.

Am Wochenende zur Kaninchenschau in der Turnhalle Gräfenhain waren davon 84 Exemplare vertreten. Die „Thüringer“ dominierten damit die Ausstellung mit insgesamt 163 Tieren. Dazu trugen Züchter aus ganz Thüringen mit bei. Aus Weimar, Worbis, Marksuhl waren sie gekommen, sogar aus Eschwege, was zeigt, dass auch im Hessischen die „Thüringer“ beliebt sind. Bei der Schau in Gräfenhain haben sie zu einer stattlichen Ausstellung beigetragen.

Im Kaninchenzuchtverein Gräfenhain sind bei den derzeit elf Mitgliedern und zwei Jugendzüchtern Rassen wie Alaska, Sardinen (thüringenfarbig), Zwergwidder (weiß), Russen und rote Neuseeländer stark vertreten. Es habe sich bewährt, die Schau gemeinsam mit Züchtern aus Tambach-Dietharz und Ohrdruf auszurichten, sagt Marita Wiese.

Für die beste Sammlung wurde Burghard Hähnlein aus Gräfenhain geehrt. Clubmeister kann sich Peter Rothämel aus Haynrode im Eichsfeld nennen. Zweiter wurde Wolfgang Wiese vor Marcel Walleck aus Reisdorf. Ferner ist Tim Scholz als bester Jugendzüchter ausgezeichnet worden.