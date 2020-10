In unserer heutigen Folge suchen wir Hütehundfreunde, die Misiu ein neues Zuhause und ein artgerechtes Leben geben können. Der schöne Australian Shepherd lebt seit Kurzem im Tierheim Arche Noah.

Das befreundete Tierheim Bad Kreuznach und die „Arche Noah“ tauschen ab und an Hunde aus, wenn sich die Vermittlungschancen dadurch verbessern können. Misiu wurde in Bad Kreuznach abgegeben, weil sein Besitzer verstarb. Das war vor zwei Jahren, jetzt ist Misiu acht Jahre alt. Er wurde in Bad Kreuznach einmal vermittelt, kam aber wieder zurück. Der Rüde bindet sich zu sehr an eine Person, und das ist für Familienmitglieder nicht gut. Außerdem, so die Einschätzung, mag er keine anderen Rüden, was das Spazierengehen beeinträchtigt. Nach dem neuen Besitzer soll er auch geschnappt haben, als dieser ihn von einem anderen Rüden entfernen wollte.

Hundesport ist ein Muss

Aus Misius Biografie sind nur Bruchstücke bekannt. Im Internet ist über Australian Shepherds nachzulesen, dass sie wirkliche Arbeitshunde sind, denen ein Gassiründchen zum Glücklichsein nicht reicht. Sie brauchen sportliche Menschen, die mit ihnen zum Beispiel Hundesport machen.

Werden solche Hunde unterfordert, entwickeln sich oft ungewollte Charaktereigenschaften. In der „Arche Noah“ ist er ein sehr umgänglicher, netter Hund. Er lässt sich gern bürsten und spielt sehr gern mit Bällchen, die er auch wieder abgibt. Zur Sicherheit der Mitarbeiter und Artgenossen trägt er zur Zeit beim Spazierengehen einen Beißkorb, den er sich ohne Weiteres anlegen lässt. Auffällig wurde er bisher nicht.

Für Misiu werden Menschen gesucht, die mit Hütehunden Erfahrung haben. Sein neues Zuhause sollte Haus und Grundstück haben, ein Wohnungshund ist Misiu nicht. Interessenten sollten sich zunächst mit Misiu anfreunden und vom Tierheim aus mit ihm Gassi gehen.

Es wäre doch schlimm, wenn Misiu wegen Haltungsfehlern von Menschen keine Chance mehr bekäme.

Mehr Infos gibt es im Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/755 425.