Auf www.mintmagie.de können Schülerinnen und Schüler unter anderem in einem virtuellen Labor selbst chemische Versuche durchführen.

Tipp für Schüler im Kreis Gotha: Lernen mit „Mint“

Um Schülern in Zeiten der Corona-Krise das Lernen zu Hause zu erleichtern, gibt es seit dieser Woche das Angebot der Allianz „Wir bleiben schlau!“. Darauf weist der heimische Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) hin. Speziell für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik können online vielfältige Aufgaben und Anregungen von verschiedenen Anbietern abgerufen werden. Die Internetseite www.mintmagie.de richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die Seite www.bildung-forschung.digital an Eltern und Lehrer.