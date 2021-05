Trotz Pandemie auch im Landkreis Gotha sicher in die Pedale treten

Gotha. Durch die Pandemie entfällt auch im Landkreis Gotha die Radfahrausbildung für Grundschüler. Der Anteil der verletzten Radfahrer bei Unfällen ist hoch.

Klingel, Licht und Helm – Diese drei Dinge gehören zu einem verkehrssicheren Fahrrad einfach dazu. Was viele Erwachsene nicht wissen, oder nicht wissen wollen, lernen Kinder bereits in der Grundschule. Die Radfahrausbildung im Kreis Gotha liegt jedoch seit Ende 2020 auf Eis. Grund dafür sind die Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie. Während die Dichte der Radfahrer im Verkehrsgeschehen des Kreises im vergangenen Jahr gewachsen ist und auch die Unfälle nicht ausbleiben, sind die Eltern damit auf sich allein gestellt, den Nachwuchs für den Straßenverkehr vorzubereiten.

„Leider kann aufgrund der Schulschließungen eine praktische Fahrradausbildung derzeit nicht angeboten werden. Die Vermittlung der Theorie läuft im Rahmen des Distanzunterrichts der jeweiligen Jahrgangsstufen“, teilte das Landratsamt Gotha mit. Gemeinsam mit der Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha organisiert die Behörde die Verkehrsschulungen. Beide Institutionen bedauern den Ausfall des Angebotes und verweisen auf das elterliche beziehungsweise familiäre Engagement als Alternative auf bisher noch unabsehbare Zeit. Auch wenn dieses die schulische Radfahrausbildung nicht ersetze, sollten Eltern viel daran setzen, ihre Kinder für die Teilnahme am Verkehr als Radfahrer zu rüsten.

Dieser Rat geht nicht nur aus einer Broschüre der Polizei zur Radfahrausbildung hervor, sondern lässt sich auch mit Blick auf die aktuelle regionale Verkehrsunfallstatistik schließen. Im Bereich der LPI Gotha kam es demnach im vergangenen Jahr zu insgesamt 237 Verkehrsunfällen, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren. Davon waren 126 und damit knapp die Hälfte dieser Unfälle von den Radlern selbst verursacht. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 ist die Anzahl dieser Unfälle damit weitgehend gleich geblieben.

Radfahrer verhalten sich im Straßenverkehr diszipliniert

Eine sehr ähnliche Entwicklung zeigt sich auch mit Blick auf die Verkehrsunfälle, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren und bei denen Personen zu Schaden kamen. Im Bereich der LPI Gotha waren das im vergangenen Jahr 165 Unfälle, davon wurden 78 von Radlern verursacht. Der Anteil der Fahrradfahrer ist unter den Verunglückten sehr hoch, heißt es ebenfalls in der Statistik. „Die Zahlen zeigen, dass sich die Radler im Straßenverkehr im Großen und Ganzen relativ diszipliniert verhalten“, sagte Günther Lierhammer, Leiter der LPI Gotha. Viele Menschen hätten in Pandemiezeiten das Rad wieder oder neu für sich entdeckt. Die Folge: Die Zahl der Radfahrer hat in der letzten Zeit stark zugenommen. Immer mehr Fahrer seien zudem auf motorisierten Rädern unterwegs.

Unfälle blieben in Anbetracht dessen nicht aus. Der Großteil der Beteiligten kommt dabei mit leichten Verletzungen davon. Dennoch kommt es immer häufiger auch zu schweren Verletzungen. So sank in Gotha zwar die Zahl der Leichtverletzten auf 126. Dafür stieg die Zahl der Schwerverletzten parallel dazu leicht an, auf 45 Personen. Insgesamt drei Menschen wurden 2020 im Zuge eines Verkehrsunfalls, in denen Radfahrer verwickelt waren, getötet. Im Vorjahr kam dagegen niemand bei einem Fahrradunfall zu Tode. Lierhammer nimmt gerade diese tragischen Fälle sehr ernst: „Ich möchte noch einmal alle Fahrradfahrer ausdrücklich darauf hinweisen, einen Helm zu tragen!“

Dass ein Helm zum Radfahren grundlegend dazugehört, müssen solange die Verkehrsschulungen in den Grundschulen ausbleiben, nun die Eltern und Verwandten selbst den angehenden Verkehrsteilnehmern vermitteln. Dabei dürfte den Kleinen nicht nur die Theorie helfen, sondern auch das praktisch gelebte Beispiel der Helmpflicht durch die großen Vorbilder.