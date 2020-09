Das traditionelles Marionettentheater Dombrowsky, Engertsdorf, führt am kommenden Dienstag, 22. September, das Stück „Die Wunschlaterne“ in der Tüttlebens Kirche auf.

Tüttleben. Marionettentheater führt „Die Wunschlaterne“ in Tüttleben in der Kirche auf.

Im Rahmen der Thüringer Puppenspielwochen wird am Dienstag, dem 22. September, um 16 Uhr in der Sankt-Viti-Kirche in Tüttleben ein traditionelles Marionettentheater aufgeführt.