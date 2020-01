Über Gothas Verluste und einen Aufbruch

Das Interesse an der Sonderausstellung dieser Woche im Herzoglichen Museum ist groß. Dort werden bis Sonntag jene fünf Gemälde gezeigt, die in der Nacht zum 14. Dezember 1979 aus dem Schloss Friedenstein gestohlen wurden, verschwunden blieben und nun nach 40 Jahren zurückgekehrt sind (wir berichteten).

Spektakuläre Heimkehr

Die Besucher strömen und es gibt bei der Stiftung Schloss Friedenstein viele telefonische Nachfragen. Sogar Interessenten aus Bamberg und Frankfurt am Main haben sich schon gemeldet – auch für einen Vortrag von Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) am Freitagabend zum Thema „Welterbe Gotha! Geraubt. Geplündert. Ganz vergessen!“.

Nach der spektakulären und glücklichen Heimkehr der Gemälde, die im Jahr 1979 aus den Gothaer Kunstsammlungen entwendet worden sind, bleiben noch viele Fragen ungelöst. Gothas Oberbürgermeister ist Augenzeuge dieser spannenden Geschichte. In einem Vortrag am 24. Januar um 19 Uhr spannt er deshalb den Bogen von der Geschichte der Sammlungen über die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts – geprägt durch Verluste, Entnahmen, Verlagerungen und Heimkehr – bis hin zum spektakulären Raub von 1979. „Nur auf 1979 zu blicken, ist zu kurz geschaut“, sagt Kreuch. „Die Verluste Gothas begannen viel früher und haben maßgeblich dazu beigetragen, den Wert der Gothaer Sammlungen im internationalen Maßstab zu verdrängen. Die Rückkehr der Gemälde muss der Aufbruch ins Welterbe werden.“

Spenden für Restaurierung der Gemälde

Karten für den Vortrag sind bereits im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro an der Schlosskasse sowie der Kasse des Herzoglichen Museums erhältlich. Der Erlös des Vortrags fließt der Restaurierung der Gemälde zu – genau wie die Einnahmen aus einer Spendenbox, die im Ausstellungsraum aufgestellt wurde.

„Wir wissen noch nicht, wo und von wem die Gemälde restauriert werden. Es soll aber in einem Jahr geschafft sein, denn die Werke sollen 2021 Mittelpunkt einer Sonderausstellung über nach Gotha zurückgekehrte Kunst werden“, sagt Timo Trümper, Direktor Wissenschaft und Sammlungen der Stiftung Schloss Friedenstein. Er bietet am 23. und am 26. Januar jeweils um 15 Uhr Sonderführungen zur kunsthistorischen Bedeutung der Gemälde an.

Die Sonderausstellung im Herzoglichen Museum ist bis Sonntag täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro.