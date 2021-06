In Cobstädt sind das tiefliegendste Grundstück in der Ortsmitte der Familie May sowie eine weiteres am Dorfrand überflutet worden.

Kreis Gotha Laut einem Mitarbeiter der Stadtbetriebe sollen in Friedrichroda 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von zwei Stunden niedergegangen sein.

Nach Starkregen und Gewitter ist es im Landkreis Gotha am Freitagnachmittag in Friedrichroda und Ernstroda sowie Cobstädt zu Überschwemmungen gekommen. Die Feuerwehr musste Keller auspumpen, teilweise ist das Schmutzwasser in Wohnzimmer und Flure gelaufen. Laut einem Mitarbeiter der Stadtbetriebe sollen in Friedrichroda 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von zwei Stunden niedergegangen sein. Das Schilfwasser ist am Friedrichsplatz über das Bachbett gelaufen. Von dort ergoss sich der Strom Richtung Ernstroda. Am Kirchplatz in Ernstroda wurde ein Gitter im Schilfwasser-Graben zum unüberwindbaren Hindernis für die Wasser- und Schmutzfracht. In Sekundenschnelle waren der Platz und angrenzende Höfe überflutet. Als sich die Lage in der Nacht zum Samstag beruhigt hatte, krachte zu allem Ungemach ein Autofahrer mit einem Auto gegen die Mauer eines Eckhauses am Kirchplatz.

Überflutungen in Ernstroda und Cobstädt nach Gewitter und unwetterartigen Regenfällen Überflutungen in Ernstroda und Cobstädt nach Gewitter und unwetterartigen Regenfällen

In Cobstädt sind das tiefliegendste Grundstück in der Ortsmitte der Familie May sowie eine weiteres am Dorfrand überflutet worden. Das Wasser stand in Küche und Wohnzimmer. Derartige Überschwemmungen hätten er und seine Vorfahren im Schnitt im alle 20 Jahre erlebt, sagt Ingo May. „Aber noch so viel Schlamm und Dreck war es noch nie“, sagt Iris Au. Bei dem Unwetter prasselte über Cobstädt auch Hagel nieder, etwa 20 Minuten lang, Dachziegel wurden beschädigt.