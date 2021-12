Uelleben bekommt neues Wohngebiet

Angrenzend an eine Lkw-Werkstatt in Uelleben, westlich der Ernst-Thälmannstraße, sollen 18 neue Einfamilienhäuser gebaut werden.

Gotha-Uelleben. Stadtrat Gotha beschließt den Bau von 18 Einfamilienhäusern im Ortsteil

Der Stadtrat Gotha hat den letzten Akt vollzogen, um ein neues Wohngebiet zu erschließen. Im Ortsteil Uelleben, westlich der Ernst-Thälmann-Straße, will ein Investor ein Areal für 18 Einfamilienhäuser herrichten lassen. Der Bebauungsplan ist als Satzungsbeschluss nun vom Stadtrat einstimmig verabschiedet worden.

Vor vier Jahren war das Projekt planerisch und baurechtlich angeschoben worden, erinnert Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU). Die Klärung des Abwasserproblems war kompliziert und hatte die Planung verzögert. Die Lösung stellt sich jetzt wie folgt dar: Es werden eine Straße durch das neue Wohngebiet gebaut und ein Sammelkanal verlegt. Die Entwässerung soll nicht Richtung Thälmann-Straße, sondern in die entgegengesetzte Richtung gen Ortsrand führen.

Mit dem neuen Wohngebiet erfolge eine Nachverdichtung des Ortsbildes. Es wird eine Lücke zu bestehenden Wohnhäusern Richtung Ortsausgang Gotha sowie Dorfmitte geschlossen. Die angrenzende Lkw-Werkstatt bleibe bestehen, eine alte Werkhalle aber abgerissen, umreißt Zillmann die Planung. Vertraglich werde mit dem Investor ferner festgelegt, dass dieser das Verbindungsstück zur Thälmann-Straße herrichten muss. Außerdem soll ein Fußgängerweg entstehen, der durch das neue Viertel in die Umgebung führen werde.

An der Straße durch das Karree sind Parkplätze für Besucher vorgesehen. Im und am Haus, das in Nähe der bestehenden Werkstatt neu gebaut wird, sind Schallschutz-Elemente vorgeschrieben.

Der Bebauungsplan sieht maximal zwei Wohneinheit für jedes der 18 Häuser vor. Carports müssen zurückgesetzt werden, damit davor Fahrzeuge stehen können.

Entlang der Durchgangsstraßen sollen Sträucher gepflanzt werden. Des Weiteren sind auf jedem Grundstück mindestens ein hochstämmiger Laubbaum und fünf Sträucher verbindlich zu pflanzen. Bei den Dachkonstruktionen ist Pultdach ausgeschlossen.