Umgekehrter Adventskalender

Geben statt nehmen – das Gothaer Mehrgenerationenhaus lädt in der anstehenden Adventszeit mit einer schönen Aktion dazu ein, einen bekannten Brauch umzukehren. Anstatt jeden Tag ein Türchen am Weihnachtskalender zu öffnen und selbst etwas zu bekommen, können ab kommenden Montag, 18. November, verpackte Kleinigkeiten im Café des Hauses auf dem Hauptmarkt 17 abgegeben werden. Diese werden bis zum 14. Dezember gesammelt und anschließend als Weihnachtskörbchen mit je 24 Päckchen an Familien verschenkt, die nicht so viele finanzielle Möglichkeiten haben. Das werden dann zauberhafte Überraschungsgeschenke unter dem Weihnachtsbaum!

„Darin kann alles sein, von Kerzen über Naschereien, kleinem Spielzeug bis hin zu Weihnachtsdekoration sowie Schreibutensilien und vieles mehr. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Produkte sollten lediglich im neuen Zustand sein“, sagt das Organisationsteam.

Wer Interesse an einem Geschenkkörbchen hat, kann sich vertraulich unter kurzer Angabe seiner persönlichen Lage an mgh-hotha@web.de oder unter Telefon 03621/30 11 67 dafür bewerben. Bei zu vielen Interessenten entscheidet das Los.