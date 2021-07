Unbekannter löst Feuermelder im Krankenhaus Friedrichroda aus

Friedrichroda. Ein Unbekannter hat im Krankenhaus Friedrichroda einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, obwohl es nirgendwo brannte. Die Polizei warnt eindringlich davor.

Ein derzeit noch Unbekannter hat Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz am Krankenhaus Friedrichroda verursacht. Der oder die Täterin betätigte einen Feuermelder, obwohl es nirgends brannte.

Dieses Verhalten ist in doppelter Hinsicht gefährlich, denn zum einen werden Rettungskräfte unnötig zu einem Einsatz gerufen und zum anderen ist es schlicht eine Straftat. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass so etwas zu unterlassen ist.

