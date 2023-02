Messerattacke: Unbekannter Mann greift Frau in Gotha an

Gotha. Die Polizei fandet nach einem unbekannten Mann, der am Dienstagabend in Gotha eine 35-jährige Frau angriff. Diese wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Ein unbekannter Mann griff am Dienstagabend eine 35-jährige Frau in der Neubauerstraße/Mozartstraße in Gotha an. Nach Polizeiangaben umschlang der Täter die Frau von hinten.

Die Frau konnte sich aus der Umklammerung lösen, verletzte sich dabei aber an dem vom unbekannten Täter mitgeführten Messer schwer. Ein in der Nähe befindlicher Zeuge vernahm die Rufe der Frau und konnte den Täter bei seiner Flucht über den Parkplatz des dort befindlichen Einkaufs- und Fitnesscenters wahrnehmen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

schmales Gesicht mit größer wirkender Nase

blonde Haare

schwarze Bekleidung

schwarze Jacke mit weißer Applikation auf dem Rücken (weißfarbener Hundekopf)

Kapuze weit ins Gesicht gezogen

schwarzer Rucksack

Wer am Dienstagabend, 31. Januar, gegen 20.25 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufs- und Fitnesscenters in Gotha eine Person gesehen oder gehört hat, zu der diese Beschreibung passt, soll sich bitte an die Landespolizeiinspektion Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 wenden.

