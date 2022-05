Unbekannter reißt Seniorin Rucksack aus der Hand - Zeugen gesucht

Gotha Ein Unbekannter entreißt in Gotha einer Frau ihren Rucksack und flüchtet. Dabei wird die 76-Jährige verletzt.

Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, war eine 76-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs. Laut Angaben der Polizei saß eine unbekannte männliche Person nur wenige Plätze hinter ihr.

Als der Unbekannte an der Haltestelle Mykoniusplatz die Bahn verließ, riss er der Seniorin einen Damenrucksack aus der Hand. Die Rentnerin kam dabei zu Fall und verletzte sich an der Hand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht gefunden werden.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

20 bis 30 Jahre alt

kräftige Gestalt

dunkelblondes/braunes Haar

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit einem markanten hellen Aufdruck in Form eines Totenkopfmotives auf der Vorderseite

Ein weiterer Fahrgast (ein älterer Herr mit grauem Haar und Kopfdeckung), der sich noch für das Drücken der "Bitte-Halten"-Taste beim Täter bedankt hatte und die Straßenbahn ebenfalls am Mykoniusplatz verließ, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugenhinweise werden von der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0113579/2022 entgegengenommen. Die Kriminalpolizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.

