Gotha. In der Conrad Ekhof Schule in Gotha ist ein unbekannter Stoff versprüht worden. Die Feuerwehr rückte aus.

Unbekannter Stoff in Gothaer Schule: Schüler und Lehrer klagen über Atembeschwerden

Ein unbekannter Stoff ist Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr in einer Schule in Gotha versprüht worden. Wie die Polizei mitteilt, klagten in der Conrad-Ekhof-Schule in der Eschleber Straße mehrere Schüler über Atembeschwerden.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter einen Reizstoff auf einem Flur versprühte.

Mehrere Schüler, die nach Unterrichtsende aus den Klassenzimmern strömten, gerieten in die Reizstoffwolke. Insgesamt zehn Kinder im Alter zwischen elf und 15 Jahren sowie zwei Lehrkräfte erlitten Atemwegsreizungen. Sie wurden vor Ort vom Notarzt untersucht.

Eine stationäre Aufnahme war in keinem Fall notwendig. Die Feuerwehr führte Raumluftmessungen durch und lüftete das Gebäude. Evakuierungen waren nicht notwendig.

Zur Art des Reizstoffes und zur Person, die den Stoff versprühte, liegen noch keine Anhaltspunkte vor. Die Polizei ermittelt weiter.

