Unfall auf Autobahnabfahrt Gotha-Boxberg

Zu einem Auffahrunfall kam es am frühen Mittwochmorgen an der A4-Abfahrt Gotha Boxberg.

Gotha. Zu spät reagiert hat ein Autofahrer an der Autobahnabfahrt Gotha-Boxberg.

Auf der Autobahnabfahrt Gotha-Boxberg hat es am frühen Mittwochmorgen gekracht. Dabei wurde ein 44-Jährige leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete ereignete sich der Unfall gegen 4.45 Uhr, als ein 44-jähriger mit seinem VW von der Autobahn abfuhr und in Richtung Schönau abbiegen wollte. Dafür musste er verkehrsbedingt halten, was offenbar der 31-jährige Hintermann in einem Mazda zu spät bemerkte und ihm ins Heck krachte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4500 Euro. Der VW wurde abgeschleppt.