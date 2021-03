Ungebremster Preisanstieg: Autofahrer im Kreis Gotha tanken teuer

Kreis Gotha. Die Kraftstoffpreise im Landkreis liegen über dem Thüringer und dem deutschen Durchschnitt. Tanken in Eisenach lohnt sich hingegen.

Das Coronavirus schränkte die Mobilität der Deutschen im Frühjahr 2020 massiv ein. Viele ließen das Auto stehen, weil sie von zu Hause aus arbeiteten, in Kurzarbeit geschickt wurden oder nicht verreisen konnten. Etwas Gutes hatte dieser Einschnitt damals: Tanken war so günstig wie seit Jahren nicht mehr, immerhin hatte die Nachfrage nach Kraftstoff nachgelassen. Ein Jahr später verharrt das Land wieder im Lockdown und der Benzinpreis steigt ungehalten. Besonders preisintensiv ist das Tanken derzeit in Thüringen. Der Landkreis Gotha gehört dort zu den teuersten Regionen.