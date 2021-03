Gotha. Die Polizei hat Personen gestellt, die am Wochenende in Gotha randaliert haben. Beträchtlicher Sachschaden entstand dabei.

Beträchtlicher Sachschaden wurde am Wochenende auf der Hochzeitsallee in der Friedrich-Ebert-Straße in Gotha angerichtet. Wie Anwohner berichteten, wurden in der Nacht Flaschen zerbrochen und Bäume abgebrochen. Mit dem Holz sei ein Feuer entfacht worden. Eine Bank wurde mit Fundamenten ausgerissen.