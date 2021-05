Verein in Tambach-Dietharz misst Vitalität des Körpers

Tambach-Dietharz. Mithilfe einer Body-Scan-Technologie soll der körperliche Allgemeinzustand gemessen werden. Dafür kann man sich jetzt anmelden.

Mitglieder des Fördervereins für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität in Tambach-Dietharz bieten am Mittwoch, 12. Mai, von 14.30 bis 20 Uhr in der Hauptstraße 75 kostenfrei eine Messung des körperlichen Allgemeinzustands an. Diese erfolgte mit Body-Scan-Technologie.

Danach erfolgt eine Kurzbesprechung der Ergebnisse. Organisatorin Simone Jankow weist darauf hin, dass die Teilnahme aufgrund von Hygienemaßnahmen nur mit vorheriger Terminabsprache möglich sei, Anmeldung unter Telefon: 0172/5360687.