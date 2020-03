Verhandlung wegen Erschleichens von Leistungen am Amtsgericht Gotha

Gotha. Die Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit hat ihm ein Jobangebot unterbreitet. Das war im Jahr 2018. Heute muss sich der Angeklagte vor Gericht verantworten, weil ihm der Staatsanwalt Erschleichung von Leistungen vorwirft. Und das steht im engen Zusammenhang mit eben diesem Jobangebot. Laut Anklage soll der Mann dieses nämlich angenommen und vom 5. bis zum 21. jenes Novembers dort gearbeitet haben. Während dieser Zeit bezog er weiterhin die Leistungen von der Arbeitsagentur.

Das stimmt so nicht, erklärt der Verteidiger im Auftrag seines Mandanten. Dieser habe von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich in der betreffenden Firma erst einmal umsehen wollte, um zu erfahren, ob der Job überhaupt etwas für ihn ist. Und das war er nicht, wie sich schon bald herausstellte, nämlich gleich am ersten Tag. Und weil er nach seinem Dafürhalten dort nicht gearbeitet hatte, sah sein Mandant auch keinen Grund, diese Tätigkeit dem Amt zu vermelden. Was, wie der Anwalt bemerkte, eine ziemlich blauäugige Herangehensweise offenbart.

So einfach stellt sich für die Anklage der Sachverhalt nicht dar. Der Mann habe schließlich einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und der hat Gültigkeit, auch wenn der Angeklagte im Unternehmen nur ein eintägiges Gastspiel gegeben hat. Weil er partout nicht mehr erschien, habe man ihm schließlich zum 21. gekündigt. In dieser Zeit hat das Unternehmen für den Mann Sozialbeiträge abgeführt. Warum dieser einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, kann er vorm Amtsgericht Gotha nicht begründen.

Eine Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in Gotha bestätigt im Zeugenstand die Version der Staatsanwaltschaft. Allerdings zitiert sie aus einem Brief, den der Angeklagte schon Anfang Januar 2019 abgeschickt hat und in dem er deutlich macht, dort nie wirklich gearbeitet zu haben, sondern sich einfach nur mal anschauen wollte, ob ihm die Arbeit gefallen könnte.

Das unterstreicht die Strategie der Verteidigung. Für diese ist fraglos, dass sich der Angeklagte juristisch völlig falsch verhalten habe. Allerdings stand aus ihrer Sicht dahinter keine betrügerische Absicht. Deshalb schlägt der Rechtsanwalt vor, das Verfahren einzustellen, selbstverständlich gegen eine Auflage. Gänzlich abgeneigt zeigt sich der Staatsanwalt nicht, wären da nicht die zwei Vorstrafen. Einmal hatte der Angeklagte betrunken einen Verkehrsunfall verursacht; ein zweites Mal wurde er wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt. Der Ankläger will wissen, ob hier die Agentur für Arbeit geprellt wurde. Doch der Angeklagte kann sich beim besten Willen nicht erinnern, aus welchem Grund damals das Urteil gesprochen wurde.

Er hat nun sechs Monate Zeitfür 80 Arbeitsstunden

Und noch etwas stört den Anklagevertreter: Vom Gericht verhängte Geldstrafen sind immer noch nicht abgezahlt. Eine neuerliche Geldauflage würde die Situation wohl kaum entschärfen. Die Verteidigung verweist deshalb auf die Möglichkeit der Arbeitsauflage. Nur wo, bitte schön, sollte die denn in Zeiten von Corona abgeleistet werden, will der Staatsanwalt wissen.

Als auch Richterin Ulrike Borowiak-Soika ihre Bereitschaft signalisiert, einer Verfahrenseinstellung nicht im Weg zu stehen, stimmt der Staatsanwalt zu. Sollte der Angeklagte innerhalb der nächsten sechs Monate 80 Arbeitsstunden ableisten, ist dieser Fall für ihn erledigt.