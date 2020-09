Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall in Gotha ist Dienstagmittag in der Straße Bürgeraue erheblicher Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-jähriger Isuzu-Fahrer gegen 13.15 Uhr in der Jüdenstraße vom Stadtzentrum kommend in Richtung Bürgeraue unterwegs, als eine 50-Jährige mit ihrem Renault auf der Bürgeraue von der Waltershäuser Straße kommend in Richtung Gadollastraße fuhr. An der Einmündung missachtete der 57-Jährige offenbar die Vorfahrt des Renault. Es kam zur Kollision.

An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

