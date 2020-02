Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Helfer im Hintergrund

Mit dem Rosenmontag und dem Faschingsdienstag geht die närrische Saison nun langsam zu Ende. Zwar wird hierzulande nicht so groß gefeiert wie zum Beispiel im Rheinland, doch die Karnevalsvereine des Landkreises Gotha haben in den vergangenen Wochen wieder viel für die Unterhaltung in ihren Orten getan.

Sie legten sich dabei mächtig ins Zeug – wie immer. Für Büttenabende Programme von zwei, drei, vier oder gar fünf Stunden auf die Beine zu stellen, das will erst mal geschafft sein. Nicht nur Akteure auf der Bühne in Tanzgruppen, in der Bütt, als Musiker, Tanzmariechen oder im Elferrat sowie Prinzenpaare haben ihren Anteil daran, sondern auch viele Helfer im Hintergrund: Techniker, Beleuchter und Trainerinnen zum Beispiel.

In Wechmar wurde am Samstag beim dritten und letzten Büttenabend dieser Saison gerade diesen Frauen öffentlicher Dank zuteil. Mitglieder des Kinder- und auch des Jugendballetts holten ihre Trainerinnen auf die Bühne und überraschten sie mit gereimten Dankesworten.

Schade nur, dass am Sonntag vielerorts die Mühen für die Vorbereitung eines Karnevalsumzuges vom Winde verweht wurden – wie in Waltershausen. Hoffentlich haben die Narren in Catterfeld und Altenbergen sowie in Hochheim mit ihren Rosenmontagsumzügen mehr Glück.